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Руки-крюки: 23 случая, когда лучше было не начинать

Руки-крюки: 23 случая, когда лучше было не начинать

Желание сэкономить или попробовать себя в роли домашнего умельца порой толкает людей на смелые эксперименты.

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