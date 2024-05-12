Мини-парник своими руками! — пошаговая инструкция с фото. Быстро, просто, практично!

Сегодня я расскажу об одной очень удобной самоделке! Она наверняка понравится каждому дачнику и огороднику! Сейчас как раз очень актуальна тема посадки, ведь начался весенний посадочный сезон! И пока земля прогревается, нужно подготовить рассаду! Поэтому предлагаю Вам сделать мини парники-сундучки! ….