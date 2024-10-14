Бригады устраняют утечку все выходные. После аварии в Лысьве восстановлено водоснабжение

Бригады специалистов коммунальных служб успешно устранили утечки на водопроводных сетях в Лысьве, что привело к восстановлению холодного и горячего водоснабжения в 60 многоквартирных домах и более чем в 1,5 тысячах частных жилых домов.
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