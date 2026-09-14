Аналитик Гараев: мошенники обманывают с помощью перехватывающих коды приложений

Чаще всего мошенники похищают средства с помощью методов социальной инженерии. Как правило, злоумышленник звонит человеку от имени банка или другой организации и под разными предлогами убеждает назвать код из смс или перейти по вредоносной ссылке.
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