Bloomberg: Трамп может ввести новые санкции, если РФ не пойдет на уступки

Официальные лица в США в частном порядке сообщили коллегам из Евросоюза, что президент страны Дональд Трамп может ввести новые санкции в случае, если «Россия не пойдет на уступки» в рамках мирных переговоров.
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