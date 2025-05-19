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Bloomberg: Трамп может ввести новые санкции, если РФ не пойдет на уступки

Официальные лица в США в частном порядке сообщили коллегам из Евросоюза, что президент страны Дональд Трамп может ввести новые санкции в случае, если «Россия не пойдет на уступки» в рамках мирных переговоров.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Скоро сами штаты пострадают от своих санкций....дб!
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20 час.
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