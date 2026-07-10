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Всего за 900 долларов Xiaomi предлагает комплект из умной стиральной машины на 10 кг белья и большой сушильной машины с тепловым насосом

Всего за 900 долларов Xiaomi предлагает комплект из умной стиральной машины на 10 кг белья и большой сушильной машины с тепловым насосом

Стиральная машина — с поддержкой технологии Super ElectrolysisXiaomi открыла предзаказы в Китае на новый комплект бытовой техники Mijia Washing and Drying Set Pro, в который входят стиральная и сушильная машины с загрузкой до 10 кг каждая.

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