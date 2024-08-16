Лишь один кандидат в губернаторы ХМАО раскрыл свой список кандидатов в сенаторы

Лишь один кандидат на пост губернатора Ханты-Мансийского автономного округа публично сообщил о пуле своих представителей в Совет Федерации.
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