Всё подготовлено для ввода войск НАТО на Украину — заявил Стармер

AB

Andrey B-V

Как только это произойдет, страны направившие войска на УкРуину перестанут существовать. Англии много не надо, не более 5-6 ЯБЗ средней мощности и все, остров перестанет быть островом и станет мелью с повышенным радиоактивным фоном. Франции надо немного побольше, где то с десяток ЯБЗ, там даже кое кто имеет шанс выжить, но самой Франции не будет и не будет долго. Немчура тоже долго не протянет, и из вояк ихних живыми останутся только те, кто будет в этом контингенте на УкРуине, правда вояками они будут не долго, а потом, как пел Владимир Семенович Высоцкий - "...на стройке немцы пленные на хлеб меняли ножики...". Так, что милости просим, ждем-с, у нас тоже все готово, цели определены "Сарматы" и "Орешники" наведены.