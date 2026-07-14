Коротко о главном
MainНарезки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Коротко о главном

65 подписчиков

Всё подготовлено для ввода войск НАТО на Украину — заявил Стармер

Всё подготовлено для ввода войск НАТО на Украину — заявил Стармер

По словам британского премьер-министра Кира Стармера, страны НАТО полностью готовы разместить свои воинские контингенты на территории Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
AB
Andrey B-V
Как только это произойдет, страны направившие войска на УкРуину перестанут существовать. Англии много не надо, не более 5-6 ЯБЗ средней мощности и все, остров перестанет быть островом и станет мелью с повышенным радиоактивным фоном. Франции надо немного побольше, где то с десяток ЯБЗ, там даже кое кто имеет шанс выжить, но самой Франции не будет и не будет долго. Немчура тоже долго не протянет, и из вояк ихних живыми останутся только те, кто будет в этом контингенте на УкРуине, правда вояками они будут не долго, а потом, как пел Владимир Семенович Высоцкий - &quot;...на стройке немцы пленные на хлеб меняли ножики...&quot;. Так, что милости просим, ждем-с, у нас тоже все готово, цели определены &quot;Сарматы&quot; и &quot;Орешники&quot; наведены.
Ответить
1 м.