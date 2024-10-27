Следком РФ проверит обстоятельства нападения бродячих собак на девочку в Севастополе

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту нападения бродячих собак на несовершеннолетнюю девочку и представить доклад о предварительных и окончательных результатах проверки.
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