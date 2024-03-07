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Китай

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Очередной Форум китайско-африканского сотрудничества состоится осенью этого года в Китае - глава МИД КНР

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Осенью этого года в Китае состоится очередной Форум китайско-африканского сотрудничества, на котором лидеры Китая и Африки обсудят дальнейшее развитие и сотрудничество, а также проведут углубленный обмен опытом в области государственного управления, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в четверг.

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