Очередной Форум китайско-африканского сотрудничества состоится осенью этого года в Китае - глава МИД КНР

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Осенью этого года в Китае состоится очередной Форум китайско-африканского сотрудничества, на котором лидеры Китая и Африки обсудят дальнейшее развитие и сотрудничество, а также проведут углубленный обмен опытом в области государственного управления, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в четверг.