Daily Mail: яйца и рис опасно употреблять через сутки после приготовления

Диетолог Трейси Бригман из Университета Джорджии (США) и специалист по безопасности пищевой продукции Дарин Детвилер из Северо-Восточного университета в Бостоне рассказали Daily Mail, что отварные яйца, рис и дыню лучше употреблять сразу после приготовления или нарезки.
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