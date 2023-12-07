Daily Mail: яйца и рис опасно употреблять через сутки после приготовления

Диетолог Трейси Бригман из Университета Джорджии (США) и специалист по безопасности пищевой продукции Дарин Детвилер из Северо-Восточного университета в Бостоне рассказали Daily Mail, что отварные яйца, рис и дыню лучше употреблять сразу после приготовления или нарезки.