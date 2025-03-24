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Через семь стран. Молдавские бабушки рвутся к русским внукам, штурмуя границы

Через семь стран. Молдавские бабушки рвутся к русским внукам, штурмуя границы

С тех пор как между Молдовой и Россией исчезли прямые авиарейсы и путь по воздуху стал дорогим и неудобным, расцвел рынок автобусных пассажирских перевозок, связавших Кишинев с обеими российскими столицами.

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