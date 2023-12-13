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Журналист Караулов обвинил бывшую жену в попытках организовать его преследование

Журналист Караулов обвинил бывшую жену в попытках организовать его преследование

Бывшая жена журналиста Андрея Караулова* Юлия Мареева, участвуя в программе «Малахов» на телеканале «Россия 1», обвинила экс-супруга в том, что он при разводе угрозами вынудил ее отказаться от раздела имущества.

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