Чем заменить творог: Топ-5 вкусных и полезных источников кальция

Творог давно считается прекрасным источником кальция. Это так, но есть нюанс. Для получения суточной нормы придётся его есть чуть ли не килограммами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ "Мне скучно": Мак...
- Если это не сенса...
- Госдума отклонила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым