Вэнс против Волкера: кто победит в вопросе о поддержки Украины

Известный «ястреб», экс-представитель Белого дома Курт Волкер сразу после победы Трампа на выборах поспешил заявить, что Дональд Трамп ни о каких компромиссах речи вести не будет и просто потребует от Путина увести войска с Украины.
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