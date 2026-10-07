Суд взыскал с жены тренера «Зенита» более 11 тысяч рублей по заявлению Роскомнадзора

Суд в Санкт-Петербурге по заявлению Роскомнадзора взыскал с Анны Семак, жены тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, чуть более 11 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
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