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Регионы России

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Суд взыскал с жены тренера «Зенита» более 11 тысяч рублей по заявлению Роскомнадзора

Суд взыскал с жены тренера «Зенита» более 11 тысяч рублей по заявлению Роскомнадзора

Суд в Санкт-Петербурге по заявлению Роскомнадзора взыскал с Анны Семак, жены тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, чуть более 11 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

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