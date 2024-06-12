Волонтеры очистили берега Неглинки в Петрозаводске

Петрозаводск присоединился ко всероссийской экологической акции «Вода России» Волонтеры, а также организованные группы студентов петрозаводских учебных заведений вышли очищать берега Неглинки в сквере «Источник».
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