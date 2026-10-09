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Рекордные потери ВСУ и освобожденные территории: что произошло на полях СВО 3–9 октября

Рекордные потери ВСУ и освобожденные территории: что произошло на полях СВО 3–9 октября

Российские войска за минувшую неделю нанесли массированный и семь групповых ударов по военным объектам и инфраструктуре, использовавшейся в интересах ВСУ.

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