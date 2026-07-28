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Порядка 50 человек пострадали в результате землетрясения в Японии

Порядка 50 человек пострадали в результате землетрясения в Японии

По данным Северного регионального медицинского центра Яцусиро в городе Хикава, префектура Кумамото, по меньшей мере 50 человек получили ранения и были доставлены в больницы в результате землетрясения на острове Кюсю.

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