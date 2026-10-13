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Позитив для оптимистов

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Четыре бонуса для России от дизельной сделки с США

Четыре бонуса для России от дизельной сделки с США

Дизельная сделка России с США уже привела к снижению цен на нефть. Дональду Трампу именно это и нужно было в преддверии ноябрьских выборов.

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Nikolia Vovchenko

Так может рассуждать только дэ бил, который даже не учился в средней школе и у которого напрочь отсутствует мышление...Соляра-это остаточное в процессе после забора более легких фракций