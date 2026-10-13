Четыре бонуса для России от дизельной сделки с США

Дизельная сделка России с США уже привела к снижению цен на нефть. Дональду Трампу именно это и нужно было в преддверии ноябрьских выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Как нас обманыва...
- «Как нас обманыва...
- Три препятствия, ...
Так может рассуждать только дэ бил, который даже не учился в средней школе и у которого напрочь отсутствует мышление...Соляра-это остаточное в процессе после забора более легких фракций