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Глава ГУ МВД по Алтайскому краю подарил пятилетнему барнаульцу световой стол

Глава ГУ МВД по Алтайскому краю подарил пятилетнему барнаульцу световой стол

Подолян пригласил мальчика с мамой в управление, где вручил желанный ребенком подарок и сладкий презент Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поучаствовал во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний".

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