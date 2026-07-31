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Регионы России

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«Торпедо» продлило контракт с нападающим Егором Соколовым до 2027 года

«Торпедо» продлило контракт с нападающим Егором Соколовым до 2027 года

Хоккейный клуб «Торпедо» официально объявил о продлении контракта с нападающим Егором Соколовым. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года, что гарантирует пребывание талантливого форварда в составе команды на ближайшие несколько сезонов.

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