«Торпедо» продлило контракт с нападающим Егором Соколовым до 2027 года

Хоккейный клуб «Торпедо» официально объявил о продлении контракта с нападающим Егором Соколовым. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года, что гарантирует пребывание талантливого форварда в составе команды на ближайшие несколько сезонов.