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Словно из другой эпохи: 3 российские актрисы, удивительно похожие на легенд советского кино

Словно из другой эпохи: 3 российские актрисы, удивительно похожие на легенд советского кино

Иногда при просмотре нового кино возникает странное ощущение дежавю: во взгляде или мимике молодых актрис вдруг угадываются черты тех, кто определял облик советского экрана полвека назад.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
... и близко не валялись...
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1 м.