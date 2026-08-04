RusNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RusNews

18 подписчиков

Табачный дым вызывает скрытые нарушения зубной эмали

Табачный дым вызывает скрытые нарушения зубной эмали

Ученые выявили скрытое воздействие табачного дыма на формирование зубной эмали. В исследовании, опубликованном в журнале Calcified Tissue International, участвовали новорожденные крысы, которых со второго по 28-й день жизни дважды в день подвергали воздействию сигаретного дыма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии