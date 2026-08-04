Табачный дым вызывает скрытые нарушения зубной эмали

Ученые выявили скрытое воздействие табачного дыма на формирование зубной эмали. В исследовании, опубликованном в журнале Calcified Tissue International, участвовали новорожденные крысы, которых со второго по 28-й день жизни дважды в день подвергали воздействию сигаретного дыма.
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