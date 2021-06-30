Кто заказал истерику против вакцинации

СССР-РоссияКто заказал истерику против вакцинацииСтолкнувшись с огромным количеством явных ботов антиваксеров, я была удивлена. Ежу ясно, что это кампания.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей АКПровокаторов сажать с конфискацией!Хватит либеральничать и демократить!NVS66 SergeiShulepovПровокаторов и рекламщиков привлекать.Александр В СкориковКонечно, идет целенаправленная компания против Спутника! Запад его не признает по очевидным причинам. Но его зарегистрировали более 60 стран мира - это как? Где отклики, благодарности и новые заказы? Наше государство опять проигрывает медиа войну. Мы не должны признавать западные вакцины, пропагандировать их недостатки. Почему Спутник до сих пор не прошел все возможные сертификации?Комментировать
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