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Раскрыта личность командующего вторжением ВСУ в Курскую область: ситуация на границе с Украиной на утро 14 сентября

Раскрыта личность командующего вторжением ВСУ в Курскую область: ситуация на границе с Украиной на утро 14 сентября

Тем временем в ВСУ не знают о “плане Зеленского” при отходе из Курской области. Раскрыта личность командующего вторжением ВСУ в Курскую область Вторжением ВСУ в Курскую области руководил командующий украинской группировкой «Северск» генерал-майор Дмитрий Красильников, выяснили СМИ.

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