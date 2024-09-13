Раскрыта личность командующего вторжением ВСУ в Курскую область: ситуация на границе с Украиной на утро 14 сентября

Тем временем в ВСУ не знают о “плане Зеленского” при отходе из Курской области. Раскрыта личность командующего вторжением ВСУ в Курскую область Вторжением ВСУ в Курскую области руководил командующий украинской группировкой «Северск» генерал-майор Дмитрий Красильников, выяснили СМИ.
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