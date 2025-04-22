Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Батальоны трофейной техники. Почему они копятся и ржавеют, а мы их не применяем?

Батальоны трофейной техники. Почему они копятся и ржавеют, а мы их не применяем?

Успешная работа наших дроноводов и постепенное движение фронта в сторону Киева привели к тому, что на фронтовых ремонтных базах скопились сотни, если не тысячи единиц трофейной техники.

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