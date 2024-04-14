"Трусливое животное": боксер Кудряшов обратился к поджигателю автомобиля

Известия/Зураб Джавахадзе Боксер Дмитрий Кудряшов назвал трусом поджигателя автомобиля и заявил, что продолжает готовиться к предстоящему поединку, который состоится в рамках турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ" 26 апреля.
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