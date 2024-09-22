Российские школьники завоевали шесть золотых медалей на Открытой международной астрономической олимпиаде

Россия в третий раз выступила организатором Открытой международной астрономической олимпиады. Состязание проходило с 15 по 22 сентября на федеральной территории «Сириус» и объединило представителей 20 государств, среди которых – Катар, Эфиопия, Беларусь, Болгария, Перу и другие.