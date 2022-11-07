Военное обозрение

3 245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Семенов
    А что, Штатам мы так ничего и не подарим? Я бы на месте США обиделся на такой дележ Украины (и перестал ей помогать).Глава ГУР Украины...
  • Митя Ерисанов
    ну и что тот фриц пропел там?Немецкий офицер: ...
  • Галина к
    Какие же дебилы!!!! Омерзительный народ эти хохлы!В Одессе начали п...

Почему ГАБТУ не хочет ремонтировать технику?

Почему ГАБТУ не хочет ремонтировать технику?

Буквально недавно мы очень радовались тому, что вроде бы ремонт техники будет налажен, заводы, которые должны были пойти с молотка, вернутся в строй и начнут помогать нашей армии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх