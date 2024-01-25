Каздрамтеатр приглашает на премьеру социальной драмы

В Карагандинском областном академическом казахском драматическом театре имени С. Сейфуллина 25 января в 18:30 состоится премьера спектакля «Ай қараңғысы», сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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