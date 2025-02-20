Смолянам рассказали, как мошенники дистанционно воруют деньги

Александр Егоров назвал самые популярные схемы мошенничества Ежедневно сотрудники МВД регистрируют случаи дистанционного мошенничества, на сегодняшний день это одно из самых актуальных направлений преступной деятельности.
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