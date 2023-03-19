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Ole Ole
Спасибо! Нам очень нравится московская транспортная система, снабжение, повышение комфортности жизни, парки, набережн...
Москва заключила ...
ЛЛ
лина любимцева
Это хорошо. Воздух в Москве станет почище. Собянин молодец, старается для столицы!!!... Цените его, москвичи...
Москва заключила ...
ЛЛ
лина любимцева
ПОЧЕМУ АФРИКЕ БЕСПЛАТНО?!!... Россиянам ничего бесплатно не дают, только за деньги. А тут столько зерна - и бесплатн...
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Посол РФ про идею свержения режима Саддама Хусейна
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