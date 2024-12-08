Глава СК Бастрыкин: ущерб от коррупции в 2024 году превысил 14 млрд рублей

В 2024 году ущерб от коррупционных преступлений в России достиг 14,2 миллиарда рублей, сообщил Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета Российской Федерации, в своем Telegram-канале «Следком».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии