Молодогвардейцы присоединились к программе «Герои Карелии»

Региональный штаб «Молодая Гвардия Единой России» присоединился к программе обучения и переподготовки участников СВО «Герои Карелии», об этом сообщила руководитель движения, член Общественного совета программы «Герои Карелии» Екатерина Литвинова.
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