США выдвигают ультиматум России: что мы «должны» для смягчения санкций?

Он подчеркнул, что Белый дом не будет навязывать Украине и Европе условия двусторонних соглашений с Россией, и осознает риски использования Россией переговоров для дестабилизации Запада или снятия международной изоляции.
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