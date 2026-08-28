Три лица сожительства: мой взгляд на то, что скрывается за «гражданским браком»

Когда речь заходит о так называемом гражданском браке, чаще всего подразумевают довольно простую вещь — мужчина и женщина живут вместе без штампа в паспорте.
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