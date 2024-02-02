Российские товары пользуются спросом на ярмарке "Сделано в России" в Китае

Российская продукция покоряет китайский рынок и происходит это прямо сейчас - в эти дни в китайских городах Шэньян и Далянь проходит первый фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России" при участии 150 компаний из 41 региона России, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.