"Не притворяйся, что знаешь ислам!": Соловьев набросился на Хабиба Нурмагомедова за слова о погромах в Махачкале

Хватит лицемерить! Никто из этих зверюшек, учинивших погромы ни за что отвечать не будет! На территории этих республик не действует российские законы правосудия,как впрочем и в самой России!

Вик Норд

Я то с вами согласен,но верны ли наши с вами понимания законности в нынешней России,я тут(как и вы наверное) слышали призывы простить(онижедетей),и пощадить,не калечить молодые судьбы,разговоры о всепрощении с точки зрения ислама...,и этот пошлый разговор,только начало я думаю,пробный камень!