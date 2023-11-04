Интересная жизнь с Vera Star Владимир Соловьев накинулся с критикой на Хабиба Нурмагомедова и других спортсменов, после сказанных ими слов в защиту людей устроивших погромы в Дагестане.
"Не притворяйся, что знаешь ислам!": Соловьев набросился на Хабиба Нурмагомедова за слова о погромах в Махачкале
Комментарии
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Alex Kulich
Хватит лицемерить! Никто из этих зверюшек, учинивших погромы ни за что отвечать не будет! На территории этих республик не действует российские законы правосудия,как впрочем и в самой России!
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1 д.
Вик Норд
Я то с вами согласен,но верны ли наши с вами понимания законности в нынешней России,я тут(как и вы наверное) слышали призывы простить(онижедетей),и пощадить,не калечить молодые судьбы,разговоры о всепрощении с точки зрения ислама...,и этот пошлый разговор,только начало я думаю,пробный камень!
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1 д.
СД
Семен Дремин
закопать .ублюдков...................................................................
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1 д.
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