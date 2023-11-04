Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Руднев
    И уже давно.Надеждин собирает...
  • Владимир Лосев
    Таких подонков надо отправлять к тем, кого он мечтает освободить.Надеждин собирает...
  • Марина Козуб
    Да вы посмотрите на его рожу: тут не только дитя напугается , а и взрослый -то сбежит от страха! А уж речи его уже тя...Надеждин собирает...

"Не притворяйся, что знаешь ислам!": Соловьев набросился на Хабиба Нурмагомедова за слова о погромах в Махачкале

"Не притворяйся, что знаешь ислам!": Соловьев набросился на Хабиба Нурмагомедова за слова о погромах в Махачкале

Интересная жизнь с Vera Star Владимир Соловьев накинулся с критикой на Хабиба Нурмагомедова и других спортсменов, после сказанных ими слов в защиту людей устроивших погромы в Дагестане.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Kulich
Хватит лицемерить! Никто из этих зверюшек, учинивших погромы ни за что отвечать не будет! На территории этих республик не действует российские законы правосудия,как впрочем и в самой России!
Ответить
1 д.
Вик Норд
Я то с вами согласен,но верны ли наши с вами понимания законности в нынешней России,я тут(как и вы наверное) слышали призывы простить(онижедетей),и пощадить,не калечить молодые судьбы,разговоры о всепрощении с точки зрения ислама...,и этот пошлый разговор,только начало я думаю,пробный камень!
Ответить
1 д.
СД
Семен Дремин
закопать .ублюдков...................................................................
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх