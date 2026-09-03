Президент на ВЭФ: Дефицит бюджета некритичный На пленарной сессии XI Восточного экономического форума во Владивостоке президент России Владимир Путин прокомменти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Трамп снова обвин...
- Северный мост в К...
- «След Кремля» в т...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым