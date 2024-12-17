Владимир Колокольцев принял участие в акции «Елка желаний» и помог исполнить мечты брата и сестры из Белгородской области

«В преддверии нового, 2025 года Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».
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