Празднование Дня Победы во Франции выглядело бутафорским на фоне масштабных мероприятий в России. Президент Эммануэль Макрон проехал по Елисейским полям, приветствуя несуществующих зрителей, написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
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