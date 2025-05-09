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Политик Филиппо высмеял Макрона, помахавшего воображаемым друзьям 9 мая

Политик Филиппо высмеял Макрона, помахавшего воображаемым друзьям 9 мая

Празднование Дня Победы во Франции выглядело бутафорским на фоне масштабных мероприятий в России. Президент Эммануэль Макрон проехал по Елисейским полям, приветствуя несуществующих зрителей, написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в  соцсети X.

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