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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федоров про Кузнецова: «В его мастерстве и таланте никто не сомневается, он все умеет. Евгений все еще любит хоккей, постепенно набирает кондиции»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался о перспективах  Евгения Кузнецова в текущем сезоне.

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