В мэрии проанализировали итоги устранения повреждения на магистральной теплосети

В мэрии проанализировали итоги устранения повреждения на магистральной теплосетиЗаседание штаба по ликвидации неплотности на трубопроводе магистральной теплосети провел в среду 14 февраля глава города Иванова Владимир Шарыпов.
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