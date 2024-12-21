Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП со скорой в Свердловской области

t.me/Госавтоинспекция Свердловской области Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате аварии с участием автомобиля скорой помощи и легковушки в Красноуфимске в Свердловской области.
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