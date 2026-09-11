Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении проходки левого тоннеля между станциями «Остров мечты» и «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии метро.
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