Глава ЕК предложила создать в Евросоюзе механизм реагирования на угрозы

Создать в Евросоюзе собственный аналог статьи 4 Вашингтонского договора НАТО — механизм экстренного реагирования на угрозы безопасности предложила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 16 сентября в ходе выступления с трибуны Европарламента в Страсбурге.
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