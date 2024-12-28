Только Бог с Россией будет всегда. 3 задачи эры Путина

Семен Демин

Автор верно описал действия и Николая Второго и Путина. Но Путин, как и Николай, не был один. Его выдвинула в лидеры сильная группа патриотически настроенных силовиков, бывших сотрудников КГБ, знавших толк в провокациях, в том, как заставить врага действовать в своих интересах. Бороться надо было не просто с тупыми олигархами, умевшими только хапать, но и с профессионалами из ЦРУ и Ми-6. Однако все это не умаляет личных заслуг Путина, он действовал в команде. Путин стал спасителем России и займет достойное место в одном ряду с Дмитрием Донским, Александром Невским, Мининым и Пожарским, Кутузовым, Сталиным и другими.