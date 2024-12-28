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Только Бог с Россией будет всегда. 3 задачи эры Путина

Только Бог с Россией будет всегда. 3 задачи эры Путина

Ростислав Ищенко *** В России принято персонифицировать, переживаемые страной исторические периоды, связывая их с именами верховный правителей державы.

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Комментарии
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Семен Демин
Не выжила бы.
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13 час.
Семен Демин
Автор верно описал действия и Николая Второго и Путина. Но Путин, как и Николай, не был один. Его выдвинула в лидеры сильная группа патриотически настроенных силовиков, бывших сотрудников КГБ, знавших толк в провокациях, в том, как заставить врага действовать в своих интересах. Бороться надо было не просто с тупыми олигархами, умевшими только хапать, но и с профессионалами из ЦРУ и Ми-6. Однако все это не умаляет личных заслуг Путина, он действовал в команде. Путин стал спасителем России и займет достойное место в одном ряду с Дмитрием Донским, Александром Невским, Мининым и Пожарским, Кутузовым, Сталиным и другими.
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12 час.
Игорь Кузнецов
Роль руководителя - правильно подобрать &quot;команду&quot;, при этом Путин делал это постепенно, внедряя &quot;своих людей&quot; в сформированную структуру либероидов-экономистов, сторонников &quot;гайдаро-чубайсят&quot;. Как он признался уже в 2024 году - сам верил в начале 90-х в возможность интеграции в &quot;свободный рынок&quot;, но к 2007 году окончательно понял что у этого &quot;рынка&quot; есть &quot;Директор&quot;.
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4 мин.

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