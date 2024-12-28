Ростислав Ищенко *** В России принято персонифицировать, переживаемые страной исторические периоды, связывая их с именами верховный правителей державы.
Только Бог с Россией будет всегда. 3 задачи эры Путина
Комментарии
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Семен Демин
Не выжила бы.
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13 час.
Семен Демин
Автор верно описал действия и Николая Второго и Путина. Но Путин, как и Николай, не был один. Его выдвинула в лидеры сильная группа патриотически настроенных силовиков, бывших сотрудников КГБ, знавших толк в провокациях, в том, как заставить врага действовать в своих интересах. Бороться надо было не просто с тупыми олигархами, умевшими только хапать, но и с профессионалами из ЦРУ и Ми-6. Однако все это не умаляет личных заслуг Путина, он действовал в команде. Путин стал спасителем России и займет достойное место в одном ряду с Дмитрием Донским, Александром Невским, Мининым и Пожарским, Кутузовым, Сталиным и другими.
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12 час.
Игорь Кузнецов
Роль руководителя - правильно подобрать "команду", при этом Путин делал это постепенно, внедряя "своих людей" в сформированную структуру либероидов-экономистов, сторонников "гайдаро-чубайсят". Как он признался уже в 2024 году - сам верил в начале 90-х в возможность интеграции в "свободный рынок", но к 2007 году окончательно понял что у этого "рынка" есть "Директор".
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4 мин.
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