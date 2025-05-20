Politico: в дипломатическом подразделении ЕС планируются сокращения

Европейская служба внешних связей (EEAS) собирается сократить десять иностранных делегаций, 100 сотрудников по всему миру на фоне уменьшения финансирования и масштабных перестановок в ведомстве, написала газета Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.