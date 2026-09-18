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Песков: слухи о повторной мобилизации в России после выборов вбрасывает Киев

Песков: слухи о повторной мобилизации в России после выборов вбрасывает Киев

Появляющаяся периодически информация о якобы объявлении в России мобилизации после выборов в Госдуму является вбросами Киева и его западных союзников.

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